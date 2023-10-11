ISU ужесточил требования к спортсменам-трансгендерам

Международный союз конькобежцев (ISU) ужесточил условия участия трансгендеров в таких видах спорта, как фигурное катание, шорт-трек и конькобежный спорт, об этом сообщается на официальном сайте союза.

ISU регламентировал понижение предельного уровня тестостерона, допустимого в организме спортсмена, сменившего пол. По новым требованиям общий уровень тестостерона у спортсменов, сменивших пол с мужского на женский, должен быть ниже отметки в 2,5 нмоль/л в течение двух лет. Ранее показатель уровня тестостерона не должен был превышать 5 нмоль/л на протяжении года. В случае нарушения этих условий спортсменам может быть запрещено участие в женских турнирах сроком до двух лет.

Ранее ряд спортивных федераций выступил с запретом на участие трансгендеров в женских соревнованиях. Это Международный союз велосипедистов (UCI) и Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics), в Международной шахматной федерации (ФИДЕ) действует временный запрет на участие в турнирах для женщин мужчин, сменивших пол.