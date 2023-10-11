«Многие хотят устроить смех на льду». Фигуристы – о постановке номера под «Смешариков»

Фигуристы Алиса Абдуллина и Егор Петров, выступающие в танцах на льду, рассказали, как ставили показательный номер под песню из мультсериала «Смешарики» – «От винта».

Абдуллина и Петров тренируются под руководством Елены Соколовой и Кирилла Алёшина в Академии фигурного катания в Санкт-Петербурге. Номер «Смешарики» они представили на гала-шоу после Мемориала Панина-Коломенкина, где заняли второе место.

«Поначалу было некомфортно, потому что ритм довольно быстрый — но чем больше мы повторяли шаги, тем лучше ложился танец. Вскоре это перешло в сплошное удовольствие, так как сама мысль кататься под такую музыку казалась абсурдной и невыполнимой. Хотя очень многие спортсмены в глубине души хотят устроить такой смех на льду», – рассказал Егор Петров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.