«Надеюсь, нас допустят». Сафонова рассказала, сколько планирует оставаться в спорте

20-летняя белорусская фигуристка Виктория Сафонова, выступающая в женском одиночном катании, рассказала о том, как долго планирует оставаться в спорте.

Сафонова, которая до 2019 года выступала за Россию, тренируется в группе Оксаны Матвеевой. Виктория — четырёхкратная чемпионка Республики Беларусь, участница зимних Олимпийских игр в Пекине (13-е место). Лучший результат фигуристки на чемпионате Европы – девятое место (2022)

«Я хочу кататься до следующей Олимпиады, до которой, надеюсь, нас допустят. Не хочу загадывать, что точно докатаюсь, но желание есть, возможности есть. Федерация всячески поддерживает нас, старается, создает все условия, так что пока есть возможность и позволяет здоровье, почему бы не кататься?» — сказала Сафонова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

Полностью интервью с Викторией Сафоновой можно будет прочитать на «Чемпионате» завтра, 12 октября, в 8:00 мск.