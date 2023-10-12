Сафонова — о конкуренции в группе: соревнуемся все вместе, кто быстрее сделает четверной

Белорусская фигуристка Виктория Сафонова, выступающая в женском одиночном катании, которая тренируется в группе Оксаны Матвеевой, рассказала о конкуренции на тренировках с одногруппницей Валерией Ежовой.

Сафонова, которая до 2019 года выступала за Россию, — четырёхкратная чемпионка Республики Беларусь, участница зимних Олимпийских игр в Пекине (13-е место), лучший результат фигуристки на чемпионате Европы – девятое место (2022)

«Помогает ли конкуренция в группе? Мы друг друга подстёгиваем. Также у нас есть ещё несколько девочек, которые изучают четверные, так что не только мы с Лерой соревнуемся, а все вместе – кто быстрее сделает четверной. Даже если у тебя плохие попытки и ты видишь, как кто-то другой хорошо прыгает, то думаешь про себя: «Надо постараться выехать», — сказала Сафонова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

Полностью интервью с Викторией Сафоновой можно будет прочитать на «Чемпионате» сегодня, 12 октября, в 8:00 мск.