Фигуристка Сафонова — о шоу «Гарачыня на лёдзе»: на сцене позади меня танцевала балерина

Белорусская фигуристка, выступающая в женском одиночном катании, Виктория Сафонова рассказала о ледовом шоу «Гарачыня на лёдзе».

«С белорусского это переводится как «Жара на льду». Это был очень интересный формат, поскольку в шоу участвовали и артисты балета, и оперные певцы. У каждого фигуриста был совместный номер, мне дали катать лебедя. На сцене позади меня балерина тоже танцевала партию из «Лебединого озера». Мне очень понравилось!

Мне сказали, что на соревнованиях я бы вряд ли катала «Лебединое озеро», а на шоу – почему бы и нет?» — сказала Сафонова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

6 мая 2022 года на ледовой площадке «Чижовка-Арена» (Беларусь) состоялось спортивно-массового мероприятие — шоу «Гарачыня на лёдзе». Организатором мероприятия являются Белорусский союз конькобежцев совместно с Министерством спорта и туризма Республики Беларусь.

Сафонова является четырёхкратной чемпионкой Беларуси (с сезона-2019/2020 по сезон-2022/2023). На международной арене 20-летняя фигуристка брала золотые медали в челленджерах — Мемориале Дениса Тена (2021/2022) и Volvo Open Cup (2019/2020), а также дважды выиграла Ice Star (2020/2021, 2021/2022).