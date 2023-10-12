Фигуристка Сафонова рассказала, что пыталась учить белорусский после смены сборной

Белорусская фигуристка, выступающая в женском одиночном катании, Виктория Сафонова рассказала о своих попытках выучить белорусский язык.

«Учила ли я белорусский язык после перехода в сборную? В самом начале мне было интересно, я пыталась его учить, но потом поняла, что в этом нет какого-то смысла, поскольку в Беларуси все говорят на русском. Белорусский язык особо не используется», — заявила Сафонова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

Фигуристка выступала за сборную России до 2019 года, а потом решила стать белорусской спортсменкой. Виктория — четырёхкратная чемпионка Республики Беларусь, участница зимних Олимпийских игр в Пекине (13-е место), лучший результат на чемпионате Европы – 9-е место (2022).