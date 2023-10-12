Петросян: в два года попросила меня поставить на коньки. Понравился «Ледниковый период»

16-летняя российская фигуристка, победительница финала Гран-при России в 2023 году Аделия Петросян рассказала о начале своего пути в фигурном катании.

«Я сама в два года попросила меня поставить на коньки. Это было слишком рано, поэтому мы подождали ещё пару годиков, и когда мама поняла, что я всё-таки хочу встать на коньки, меня поставили. Потом пошло-поехало. Если я не ошибаюсь, то как-то раз увидела передачу «Ледниковый период». Взрослые выступали, мне прямо понравилось, как они катались, делали поддержки. И мне тоже захотелось попробовать. Мой детский разум захотел.

У каждой фигуристки есть своя какая-то сильная сторона. Невозможно выбрать одну. Много иностранок, которые выступали хорошо, много наших фигуристок, поэтому я не могу выделить одну.

Я начала прыгать риттбергер по своей инициативе. На тренировках сначала не получалось, но потом совместными усилиями мы смогли добиться выезда и показать его на соревнованиях. В основном в выборе моих программ участвуют тренеры, они предлагают мне музыку. Чаще всего я выступаю именно под эту музыку, там вариантов немного. Мой любимый номер, пожалуй, это моя прошлогодняя короткая программа под «Вуаля». Мне каждая программа по-своему нравится, но вот эта пока, наверное, одна из самых любимых.

Если говорить о результатах, я благодарна моим тренерам, которые мне помогали. И, конечно, моей маме, которая присутствует каждый день на льду и помогает мне бороться со всеми неудачами, провалами. Как я только себя ни настраиваю, когда я выхожу на лёд. Я и слушаю музыку, и могу, наоборот, слишком много разговаривать, потому что адреналинит сильно и хочется очень много разговаривать. Ну, в основном, слушаю музыку и начинаю разминаться, а дальше уже выход на лёд. Люблю посмотреть на трибуны, сколько людей сидит. Меня это поддерживает, сколько народу на трибунах, и нравится, когда много людей сидит», — сказала Петросян в интервью на YouTube-канале «Дом Москвы в Ереване».