Роднина: клубное фигурное катание было всегда, но в России оно никогда не было развито

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина поделилась мнением о проекте международного клубного фигурного катания Global Skating Academy, соучредителем которого является бывший вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник. Роднина подчеркнула, что клубное фигурное катание не пользуется популярностью в России.

«Клубное фигурное катание было всегда, но мы в этом деле не принимали участия. Оно никогда у нас не было развито, мы выступали за общество. Хотя законы о физкультурных спортивных клубах у нас есть. Но, как я это понимаю, им [Лакернику и Тутберидзе] просто скучно, нужно где-то как-то выступать, поэтому начинают играться со всякими терминами, примерно так же, как и журналисты. На сегодняшний день я не знаю ни одного европейского клуба, который бы допустил российских спортсменов», — приводит слова Родниной Legalbet.

Помимо Лакерника, участие в развитии проекта принимает заслуженный тренер России Этери Тутберидзе.

Напомним, первый турнир Global Skating Academy пройдёт в Ташкенте (Узбекистан). Соревнования, в которых выступят российские юниоры, состоятся 27–29 октября 2023 года.