Фигурист Рухин рассказал, как начал тренироваться в группе Василевского

Бронзовый призёр первенства России 2021 года среди юниоров, призёр этапов юниорской серии Гран-при Егор Рухин рассказал, как начал тренироваться в группе Алексея Василевского и Юлии Лавренчук.

Ранее Рухин тренировался в группе Этери Тутберидзе, в академии «Ангелы Плющенко», в ЦСКА у Марины Селицкой.

«Сколько времени уже работаю под руководством Алексея Василевского? С 15 июля пришёл на сборы, и начали работать. По факту, плотной подготовки у меня было всего два месяца, это очень мало. То, что я катался сам – это несистематические тренировки, а поддержка минимальной формы. В системе я работаю только два месяца. Считаю, что это неплохо, надеюсь, что дальше будет лучше», — сказал Рухин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

Полностью интервью с Егором Рухиным можно будет прочитать на «Чемпионате» завтра, 13 октября, в 8:00 мск.