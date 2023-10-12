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Рухин: из действующих спортсменов мне очень импонирует Адам Сяо Хим Фа

Рухин: из действующих спортсменов мне очень импонирует Адам Сяо Хим Фа
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Бронзовый призёр первенства России 2021 года среди юниоров, призёр этапов юниорской серии Гран-при фигурист Егор Рухин рассказал, на кого из иностранных фигуристов он равняется.

Ранее Рухин тренировался в группе Этери Тутберидзе, в академии «Ангелы Плющенко» и в ЦСКА у Марины Селицкой. А с нового сезона — в группе Алексея Василевского и Юлии Лавренчук.

«На кого равняюсь? Это, конечно, Нейтан Чен и Юдзуру Ханю. Сейчас они не катаются, Юдзуру перешёл в профессионалы, Нейтан выступает в шоу. Из действующих спортсменов мне очень импонирует Адам Сяо Хим Фа, очень нравятся его техника и компоненты. Смотрю за ним, тянусь», — сказал Рухин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

Полностью интервью с Егором Рухиным можно будет прочитать на «Чемпионате» завтра, 13 октября, в 8:00 мск.

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