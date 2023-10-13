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Названа дата проведения четвёртой церемонии вручения наград ISU Skating Awards

Названа дата проведения четвёртой церемонии вручения наград ISU Skating Awards
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Четвертая церемония вручения наград ISU Skating Awards пройдёт 11 февраля 2024 года. Как и премия-2023, она состоится в рамках шоу Art on Ice в Цюрихе.

Если в 2020 и 2021 годах вручение ISU Skating Awards проходило исключительно в телевизионном эфире, то в 2024 году, как и годом ранее обещают красочное шоу с участием музыкантов, танцоров и известных фигуристов на глазах у заполненной зрителями ледовой арены.

«Церемония вручения наград в 2024 году отдаст дань уважения исключительной карьере и выступлениям выдающихся фигуристов, а также неустанной работе тренеров и хореографов в 2023 календарном году, включая чемпионат мира по фигурному катанию и серию Гран-при ISU 2023», — говорится в сообщении на сайте ISU.

Напомним, что российские фигуристы пропускали международный сезон-2022/2023 из-за отстранения, связанного с ситуацией на Украине.

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