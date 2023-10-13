Алёне Принёвой изменили оценку за произвольную программу из-за математической ошибки

Фигуристке Алёне Принёвой, занимающейся под руководством тренера Екатерины Моисеевой, пересчитали баллы, полученные по итогам произвольной программы на первом этапе Гран-при России среди юниоров в Уфе.

«В связи с математической ошибкой изменились баллы за произвольную программу у спортсменки Алёны Принёвой с 132,74 на 127,44. Соответственно, поменялась сумма баллов за короткую и произвольную программы с 204,20 на 198,90. При этом место по итогам соревнований не изменилось», — говорится в итоговом решении.

Дело в том, что по правилам ISU юниорки в произвольной программе должны сделать семь прыжковых элементов, обязательно включая в их число аксель. Однако в программе Принёвой не было ни одного акселя. Таким образом, после пересмотра оценки в протоколе появился недопустимый элемент без оценки – им стал тройной флип.

После пересмотра оценки Принёва по итогам произвольной программы пропустила вперёд Киру Трофимову из «Ангелов Плющенко», но по сумме двух программ девушки остались на своих местах: Принёва – вторая, Трофимова – третья. Напомним, победу одержала Маргарита Базылюк.