Диана Дэвис и Глеб Смолкин лидируют на Budapest Trophy после ритм-танца

Бывший российский танцевальный дуэт Диана Дэвис и Глеб Смолкин, с нового сезона выступающий за Грузию, захватил лидерство после ритм-танца на турнире серии «челленджер» Budapest Trophy. За свой прокат Дэвис и Смолкин получили от судей 75,21 балла. Второе место перед произвольной программой занимают канадцы Мари-Жад Лорьо/Ромен Ле Гак (71,92). На третьей позиции располагаются французы Лоисья Демужо/Тео Ле Мерсье (69,37).

После смены спортивного гражданства Дэвис и Смолкин выиграли турнир Ice Dance International в Лейк-Плэсиде (штат Нью-Йорк, США) и стали вторыми на Мемориале Ондрея Непелы в Братиславе (Словакия), являющемся турниром серии «челленджер».

Фигурное катание. Турнир серии «челленджер». Budapest Trophy. Венгрия

Танцы на льду. Ритм-танец

1. Диана Дэвис/Глеб Смолкин (Грузия) – 75,21.

2. Мари-Жад Лорьо/Ромен Ле Гак (Канада) – 71,92.

3. Лоисья Демужо/Тео Ле Мерсье (Франция) – 69,37.