«Счастья полные штаны». Роман Костомаров впервые после выписки сел за руль автомобиля

Олимпийский чемпион 2006 года, двукратный чемпион мира в танцах на льду, российский фигурист Роман Костомаров опубликовал в социальных сетях видео, на котором он впервые после тяжелейшей болезни за рулём автомобиля.

«Ну вот я и поехал. Счастья полные штаны», — подписал видео Костомаров.

«Ае, бэйби. Нет ничего невозможного. Без ручек за рулем. Причём это мы не гоним, а едем по трассе, тренируемся. Я смог это сделать!» — прокомментировал свои успехи Костомаров.

Из-за последствий тяжёлой пневмонии у Костомарова развился некроз периферических сосудов, из-за чего он лишился стоп и кистей рук. Роман провёл в больнице около полугода, длительное время находился в состоянии медикаментозной комы. Получив протезы для ног, спортсмен выписался и проходит реабилитацию. Костомаров даже принимает участие в ледовом шоу, но пока выходит на лёд в кроссовках. Не так давно с помощью пробного протеза руки фигурист написал слово «мама» и нарисовал сердце.