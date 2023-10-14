Савосин: не думал о возможности перейти выступать в Казахстан
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Российский фигурист Роман Савосин прокомментировал своё катание на территории России, хотя у него была возможность перейти в Казахстан.
«Почему катаюсь в России, если была возможность перейти в Казахстан? Наверное, возможность перейти была, но я даже не пробивал этот вопрос. Не было такой цели изначально. Конечно, иметь возможность поехать на чемпионат мира — это важно, но я об этом даже не думал», — сказал Савосин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.
Ранее Роман Савосин сенсационно выиграл короткую программу на этапе Гран-при России в Уфе, набрал 100,89 балла в короткой программе. Вторым стал Евгений Семененко, на счету которого 97,74 балла. Третье место занял Андрей Мозалёв с результатом в 97,14 балла.
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