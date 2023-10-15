Гран-при по фигурному катанию, танцы на льду: во сколько произвольный танец, где смотреть

Сегодня, 15 октября, состоятся решающие выступления первого этапа Гран-При России по фигурному катанию сезона-2023-2024 в Уфе. Заключительным событием дня станет произвольный танец среди танцующих пар.

Произвольный танец стартует в 16:30.

На первом этапе Гран-при не будет спортивных пар — только фигуристы-одиночники и танцоры на льду. Всего на турнире пройдёт шесть этапов: Уфа, Омск, Красноярск, Казань, Самара, Москва. Также в этом году не будет Суперфинала. Вместо него состоится Спартакиада сильнейших в Магнитогорске, за путёвки на которую и будут бороться спортсмены на протяжении всех этапов. Спартакиада пройдёт с 15 по 18 февраля 2024 года.

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.