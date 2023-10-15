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Евгений Семененко с отрывом в более 10 баллов выиграл первый этап Гран-при России

Евгений Семененко с отрывом в более 10 баллов выиграл первый этап Гран-при России
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В Уфе завершились соревнования мужчин в рамках первого этапа Гран-при России — 2023/2024 по фигурному катанию. Их победителем стал действующий чемпион страны, ученик Алексея Мишина Евгений Семененко.

Отметим, что после короткой программы Семененко шёл вторым за сенсационно набравшим более 100 баллов Романом Савосиным (он полностью пропустил прошлый сезон). Однако ученик Мишина блестяще выступил во второй день соревнований: в произвольной программе — он приземлил четыре четверных прыжка (4Lo, 4Т+3Т, 4S и 4T), что позволило ему уверенно занять первую строчку итоговой таблицы.

Фигурное катание. Гран-при России, первый этап, Уфа. Мужчины. Итог

1. Евгений Семененко – 289,37 балла.
2. Роман Савосин – 277,66.
3. Андрей Мозалёв – 259,47.

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.

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