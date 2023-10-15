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Роман Савосин признался, что испытывал давление перед прокатом ПП на этапе ГП России в Уфе

Роман Савосин признался, что испытывал давление перед прокатом ПП на этапе ГП России в Уфе
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Российский фигурист Роман Савосин прокомментировал завоевание серебра на первом этапе Гран-при России.

«У меня уже второй опыт проката программы «Челентано», я уже катался под него раньше, когда мне было 16 лет. Сейчас вернули программу. Опыт уже есть, не в первый раз. На самом деле давно поставили эту программу, перед началом ещё того сезона. Планировал выступать, но в итоге с ней я так и не вышел в прошлом году, поэтому дебют перенёсся на этот сезон. А короткую мы ставили в апреле.

Казалось, что вышел выступать последним спокойно? Наверное, это так выглядело. Давление было однозначно, но, когда вышел уже на старт, когда вызвали, когда поехал, всё ушло», — передаёт слова Савосина корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.

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