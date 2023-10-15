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Роман Савосин ответил, на каком ещё этапе Гран-при России он планирует выступить

Российский фигурист Роман Савосин после завоевания серебра на первом этапе Гран-при России рассказал, на каком ещё этапе планирует принять участие.

Фигурное катание. Гран-при России, первый этап, Уфа. Мужчины. Итог

1. Евгений Семененко – 289,37 балла.

2. Роман Савосин – 277,66.

3. Андрей Мозалёв – 259,47.

«Планируем ехать либо в Самару, либо в Казань — там посмотрим. Вернёмся в Москву, нужно отдохнуть чуть-чуть и готовиться», — передаёт слова Савосина корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Также Савосин оценил свои шансы исполнить четверной аксель.

«Вряд ли я его сделаю — скорее только разобьюсь, поэтому незачем рисковать. Только на монтаже могу», — иронично сказал Роман.

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.