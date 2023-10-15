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15-летняя Елизавета Куликова рассказала о комплиментах от Алины Загитовой

15-летняя Елизавета Куликова рассказала о комплиментах от Алины Загитовой
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15-летняя фигуристка Елизавета Куликова, которая заняла третье место на первом этапе Гран-при России в Уфе, рассказала о комплиментах от заслуженного мастера спорта России по фигурному катанию Алины Загитовой, а также об отношении к ней.

«‎Что Алина Загитова сказала? Похвалила, сказала, что понравилось. Очень приятно с ней общаться. Она очень красивая и мне нравится!»‎, — передаёт слова Куликовой корреспондент «‎Чемпионата»‎ Анастасия Матросова.

Елизавете Куликовой 15 лет, в данный момент она тренируется под руководством заслуженного тренера России по фигурному катанию Светланы Соколовской. На этапе Гран-при России в Уфе Елизавета показала результат в 199, 21 балла.

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.

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