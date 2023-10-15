«С заклона падаю только я». Фигуристка Анна Фролова прокомментировала свой прокат в Уфе

Российская фигуристка Анна Фролова прокомментировала свой прокат на этапе Гран-при России по фигурному катанию в Уфе.

«Что случилось в концовке? Не знаю (улыбается). Наверное, расслабилась чуть раньше времени. С заклона падаю только я (смеётся). Не хотелось бы, чтобы это было моим фирменным. Часто случаются такие казусы? Честно, нет. Первый раз такое, зато какой опыт. Это эмоции? Не знаю. После дорожки было два вращения, захожу на заклон, меня начинает пошатывать, скорость уменьшается, и я понимаю, что зря так расслабилась.

Как выбирали музыку к произвольной? Я наткнулась на эту музыку в «Инстаграме»* в reels, и всё. Подумала: «Интересно». В середине прошлого сезона мы меняли произвольную программу. Сергей Дмитриевич Давыдов предложил, и я как вариант дала эту музыку. Мы согласовали и поставили.

Насколько важно, чтобы зритель понимал музыку и смысл? Здесь не так много слов. Это грузинское танго, я вывожу на образе (улыбается). Катаю что-то немного дерзкое, самоуверенное танго. В то же время оно должно быть не столько страстным, сколько сдержанным. Здесь не так важно понимать слова, здесь важно понимать образ.

Чему посвящена программа? Я катаю уверенность, дерзость и при этом сдержанность. Неприступная.

Буду ли по сезону менять контент? Обсужу с тренерским штабом. Сейчас чувствую себя уверенной с этим контентом. Хотелось бы усложняться, конечно, но здесь важно понимать, что решит тренерский штаб и на что будут ставки. Сколько можно набрать баллов с таким контентом? Минимум три балла я потеряла на заклоне. А дальше уже всякие надбавки, уверенность исполнения… Не знаю, какой максимум, но надеюсь, что по ходу сезона узнаю. Откатаю так, чтобы получить максимум.

Какие эмоции после старта? Я довольна, счастлива — но если честно, немного эмоционально вымоталась. Это нормально, потому что у меня три соревнования в короткий срок. Это, с одной стороны, удобно с точки зрения физической готовности, но в эмоциональном плане нужно быстро реабилитироваться, выходить к следующим соревнованиям с новыми силами и эмоциями. Что помогает эмоционально восстановиться? Моя семья, друзья, близкие люди, общение с ними. Это отвлекает, и ты набираешься моральных сил»‎, — передаёт слова Куликовой корреспондент «‎Чемпионата»‎ Анастасия Матросова.

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.

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