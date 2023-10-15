Хавронина/Нарижный: нормальный рабочий прокат. Ничего сверхъестественного не показали

Российские танцоры на льду Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный прокомментировали своё выступление на первом этапе Гран-при России, который состоялся в Уфе. На соревнованиях спортсмены завоевали серебряные медали, уступив Елизавете Худайбердиевой и Егору Базину.

Хавронина: Сегодня не плачем. Настроение в целом хорошее, прокат удался на данный момент подготовки. Всё хорошо.

Нарижный: В целом нормально было. Не сказал бы, что это было самое лёгкое или самое хорошее выступление. Ещё начало сезона, нормальный рабочий прокат. Ничего сверхъестественного не показали.

Хавронина: На сегодняшний день справились. Мы немножко приболели и для данного состояния в целом было нормально. Сейчас чувствуем себя хорошо, но немножко устали. У нас будет месяц до этапа в Самаре, будет время исправить ошибки и передохнуть. Выполнили ли цели, которые поставили на этот этап? В целом да. Конечно, цели всегда самые высокие, но на данном этапе мы собой довольны.

Нарижный: Как удалось настроиться после вчерашнего дня? Это нам Саша Бойкова помогла.

Хавронина: Мы общаемся с Димой (Козловским — Прим. «Чемпионата») и с Сашей, и она отправила нам голосовое: «Что ты там плачешь? Всё отлично! Ты что, из-за поддержки расстроилась?» Вчера я поплакала, но потом пришла, покушала, поспала — и во время произвольного вообще не помнила, что было вчера. Не было никаких расстройств. Новый танец, новый день.

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