«Для нас это хороший опыт, причём удачный». Горелкин прокомментировал проблему с костюмом

Даниил Горелкин, партнёр Софьи Леонтьевой, прокомментировал прокат на первом этапе Гран-при России в Уфе, во время которого у него оторвалось крепление на костюме.

«Что случилось с костюмом? Неожиданный такой момент произошёл (смеётся). Выходили из вращения, и так получилось, что Сонька задела ногой штрипку. Для того, чтобы поставить ногу, она её выдернула и оторвала. Я немножко в шоке до сих пор (улыбается).

Хочу похвалить нас с Сонькой. Несмотря ни на что, мы заставили друг друга забыть это всё, доехать дальше чисто и уверенно, как умели. Это дало немножко стресса, но, может быть, и хорошо. Усталость резко пропала, ничего не чувствовал в этот момент. Ориентировался на Соньку.

Как контролировали ситуацию? В этот момент бесполезно что-либо контролировать. Легче просто об этом не думать и продолжать дальше катать, несмотря ни на что. Для нас это хороший опыт, причём удачный», — передаёт слова Горелкина корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

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