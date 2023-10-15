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Диана Дэвис и Глеб Смолкин одержали победу на турнире Budapest Trophy

Диана Дэвис и Глеб Смолкин одержали победу на турнире Budapest Trophy
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Танцоры на льду Диана Дэвис и Глеб Смолкин, экс-россияне, ныне выступающие за сборную Грузии, одержали победу на турнире Budapest Trophy, проходившем в Будапеште (Венгрия). Спортсмены по сумме двух программ набрали 191,84 балла, при этом они были первыми как после ритм-танца, так и после произвольной программы, за которую сегодня, 15 октября, Дэвис/Смолкин получили от судей 116,63 балла.

Серебряную медаль соревнований завоевал канадский дуэт Мари-Жад Лорьо и Ромена Лё Гака (188,32), третьими стали Луисья Демужо и Тео Лё Мерсье из Франции (179,68).

Budapest Trophy. Танцы на льду. Итоговое положение

1. Диана Дэвис/Глеб Смолкин (Грузия) — 191,84
2. Мари-Жад Лорьо/Ромен Лё Гак (Канада) — 188,32
3. Луисья Демужо/Тое Лё Мерсье (Франция) — 179,68

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