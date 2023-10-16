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Камила Валиева станет хедлайнером второго этапа «Битвы школ» в Москве

Камила Валиева станет хедлайнером второго этапа «Битвы школ» в Москве
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Олимпийская чемпионка 2022 года в командном турнире, чемпионка Европы – 2022, российская фигуристка Камила Валиева станет хедлайнером второго этапа Кубка Московского спорта по фигурному катанию в сезоне-2023/2024. Это командные юношеские соревнования среди спортсменов от шести до 12 лет. На турнире, который пройдёт 21 октября на малой арене СК ЦСКА, Валиева представит свой показательный номер.

В Кубке Московского спорта примут участие команды 20 школ фигурного катания, включая воспитанников школы ЦСКА, школы «Хрустальный» Этери Тутберидзе и академии фигурного катания «Ангелы Плющенко».

«В прошлом году я уже выступала с показательным номером на «Битве школ». Атмосфера этого спортивного праздника была настолько уютной и запоминающейся, что я сразу же согласилась окунуться в неё ещё раз в этом году. И, судя по радости на лицах фигуристов, такие эмоции испытываю не я одна», — приводит слова Валиевой пресс-служба соревнований.

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