Камила Валиева станет хедлайнером второго этапа «Битвы школ» в Москве

Олимпийская чемпионка 2022 года в командном турнире, чемпионка Европы – 2022, российская фигуристка Камила Валиева станет хедлайнером второго этапа Кубка Московского спорта по фигурному катанию в сезоне-2023/2024. Это командные юношеские соревнования среди спортсменов от шести до 12 лет. На турнире, который пройдёт 21 октября на малой арене СК ЦСКА, Валиева представит свой показательный номер.

В Кубке Московского спорта примут участие команды 20 школ фигурного катания, включая воспитанников школы ЦСКА, школы «Хрустальный» Этери Тутберидзе и академии фигурного катания «Ангелы Плющенко».

«В прошлом году я уже выступала с показательным номером на «Битве школ». Атмосфера этого спортивного праздника была настолько уютной и запоминающейся, что я сразу же согласилась окунуться в неё ещё раз в этом году. И, судя по радости на лицах фигуристов, такие эмоции испытываю не я одна», — приводит слова Валиевой пресс-служба соревнований.