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Алёна Леонова оправдала судейские ошибки при оценивании Петросян на первом этапе ГП России

Алёна Леонова оправдала судейские ошибки при оценивании Петросян на первом этапе ГП России
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Серебряный призёр чемпионата мира 2012 года в женском одиночном катании Алёна Леонова оценила разговоры о завышенных баллах ученицы Этери Тутберидзе Аделии Петросян по итогам произвольной программы на первом этапе Гран-при России.

«Аделия была фаворитом соревнований и оправдала этот статус. Она получила хорошие баллы. На мой взгляд, если спортсмен идёт на четверные прыжки и делает их, это можно поощрять во второй оценке. Поэтому если Петросян накидали, то это вопрос скорее не к ней, а к тем, кто ниже. Значит, они что-то недоделали. Никогда не оценивала работу судей, им виднее.

Мне радостно за Анну Фролову (она стала второй. – Прим. «Чемпионата»), которая начинает потихоньку воскресать как феникс. Рада, что она собралась и достойно откатала две программы», — приводит слова Леоновой Metaratings.

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