Акопова и Рахманин рассказали, кто их больше всего впечатлил на турнире шоу-программ

Российские фигуристы в парном катании Карина Акопова и Никита Рахманин рассказали, кто впечатлил их больше всего на шоу-программах.

«Матвей Ветлугин. Удивило ли, что жюри его особо не оценило? Да, это было странно. Возможно, из-за того, что у него пока нет такого имени, как у других фигуристов на том турнире. Но мы надеемся, что в этом сезоне он придумает что-то ещё более интересное и его оценят по достоинству», — сказала Акопова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

18 марта в московском «Мегаспорте» прошёл турнир шоу-программ, который завершал внутрироссийский сезон по фигурному катанию. В мероприятии приняли участие не только действующие спортсмены, но и те, кто уже завершил карьеру.

Победителем шоу-программ стал олимпийский чемпион Алексей Ягудин. Фигурист набрал максимальные 20 баллов. Вторыми стали Виктория Синицина и Никита Кацалапов, а третьей — Анна Щербакова. Ветлугин занял 21-е место из 24 с 14,91 балла.