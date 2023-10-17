«Произвольная была для меня как триггер». Фигуристка Акопова — о прошлогодних программах

Российская фигуристка Карина Акопова, выступающая в парном катании с Никитой Рахманиным, объяснила, почему пара не захотела оставить прошлогодние программы на новый сезон.

«Прошлогоднюю произвольную точно не было мыслей оставить, потому что она была для меня как триггер. После того случая я так ни разу и не смогла откатать её целиком. Короткая была интересная, но Фёдор с Никитой нашли музыку и сказали, что всё, мы ставим её на короткую программу, это даже не обсуждается. И вот мы решили поменять и короткую, произвольную мы точно не оставляли бы. Прошлый сезон был достаточно тяжёлый, не хотелось вспоминать то, что было связано с этими программами», — сказала Акопова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.