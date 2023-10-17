Алексей Мишин: оценивая трудолюбие и талант того, кого ты учишь, учишься и сам

Заслуженный тренер СССР и России Алексей Мишин рассказал о своём отношении к воспитанникам. По словам специалиста, его отношение к ученикам отличается проявлением уважения и признанием таланта.

«Что характерно для тренера, который приготовил (спортсмена)? Он говорит: «Знаете, я приготовил чемпиона мира, чемпиона Европы, столько-то чемпионов России и других соревнований». А я говорю: «Лёша Урманов, Лёша Ягудин, Женя Плющенко, Лиза Туктамышева, Артур Гачинский и другие спортсмены, хочу сказать вам спасибо, что вы сделали меня тренером олимпийского чемпиона или чемпиона Европы и мира», — рассказал Алексей Николаевич в подкасте Первого канала.

По утверждению Мишина, тренер может заниматься только с учеником, в котором видно будущее. А в случае отсутствия таланта ни деньги, ни давление со стороны не должны заставлять тренера посвящать спортсмену всего себя.

«Я часто над ними иронизирую, если говорить современным языком – прикалываюсь, но они чувствуют, что это отношение, которое несёт в себе уважение и оценку таланта и трудолюбия того, кого ты учишь. На самом деле ты учишься и сам», — добавил Алексей Мишин в эфире Первого канала.