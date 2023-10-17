Okko эксклюзивно покажет все турниры ISU по фигурному катанию и конькобежному спорту

Okko эксклюзивно покажет все турниры, которые проходят под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU). Согласно эксклюзивному контракту сроком на четыре года, в Okko будут доступны все соревнования ISU по фигурному катанию, конькобежному спорту и шорт-треку с сезона-2023/2024 до сезона-2026/2027 включительно.

Подписчики Okko смогут смотреть лучшие международные турниры по коньковым видам спорта от ISU, в том числе чемпионат Европы и чемпионат мира по фигурному катанию, чемпионат мира по конькобежному спорту, чемпионат мира, чемпионат Европы и Кубок мира по шорт-треку, Гран-при по фигурному катанию, чемпионат мира по синхронному катанию и другие события.

Ближайшими событиями ISU в Okko станут первый этап Гран-при по фигурному катанию, который пройдёт с 18 по 20 октября, и первый этап Кубка мира по шорт-треку с 21 по 22 октября. Все трансляции в Okko будут доступны как в прямом эфире, так и в записи. В сервисе также можно будет смотреть хайлайты, аналитические программы, подборки и индивидуальные видео спортсменов. Избранные выступления будут показаны на телеканале «Okko Спорт».

Заключение длительного контракта на показ турниров ISU – это следующий шаг Okko по развитию спортивных трансляций в сегменте конькового спорта. В 2022 году Okko стал крупнейшей и единственной платформой, показывающей все главные российские и международные турниры. Объявив о запуске трансляций осенью 2022 года, Okko достиг более 8 миллионов просмотров к концу сезона в апреле 2023.

«Okko – один из первых в мире стриминговых сервисов, запустивших спортивные трансляции. Начав с футбола, мы дополнили предложение единоборствами, теннисом, баскетболом, хоккеем, а потом решили попробовать транслировать фигурное катание. Наши ожидания полностью оправдались – огромная аудитория поклонников зимних видов спорта в России оценила все возможности, которые способен предложить Okko. Люди активно смотрят хайлайты, ценят возможность перематывать видео, переходить к карточкам спортсменов и другие наши функции. Большой интерес вдохновил нас на заключение большого контракта – на ближайшие четыре сезона Okko остаётся ключевой платформой для ценителей фигурного катания и конькового спорта вообще», — отметил руководитель спортивного направления Okko Олег Манжа.