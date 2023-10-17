Энберт: Худайбердиева и Базин не показали своего максимума

Серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года Александр Энберт поделился мнением о соревнованиях в танцах на льду на первом этапе Гран-при России по фигурному катанию в Уфе.

По мнению фигуриста, победа Елизаветы Худайбердиевой и Егора Базина была закономерной для такой скатанной пары, с учётом того, что их главные конкуренты Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный встали в пару только в этом году.

«Притом Худайбердиева и Базин не показали своего максимума. Как рассказывала мне Лиза, на контрольных прокатах они ставили перед собой задачу прежде всего откатать чисто. Вот и в Уфе старались выступить аккуратно. В прошлом сезоне они допускали случайные оплошности, сейчас же стремятся их избегать. Пока у пары, которая привыкает работать в новой команде, период раскатки. К чемпионату России, когда ребята почувствуют себя увереннее, поймут, где могут добавлять в скорости и экспрессии, будут выглядеть быстрее и энергичнее», — цитирует Энберта официальный сайт Олимпийского комитета России.