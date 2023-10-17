Генеральный директор ФФККР: Ангелопол со мной не связывался

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган опроверг появившуюся ранее информацию о запрете тренерам принимать в свои группы фигуриста Валерия Ангелопола. По сообщениям ряда источников, Ангелопола не пускают ни к одному тренеру для поддержания формы, а попытки спортсмена связаться с Александром Коганом не увенчались успехом.

«Глупость. И Ангелопол со мной не связывался», — сказал Александр Коган «Матч ТВ».

Напомним, победители финала Гран-при России прошлого сезона Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол прекратили совместные тренировки в августе этого года. Комментируя распад пары, Кагановская рассказала, что причиной распада пары стал контракт, согласно которому фигуристка и её семья должны были взять Валерия на полное обеспечение.