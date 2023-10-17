Радионова прокомментировала победу Петросян на этапе Гран-при России в Уфе

Российская фигуристка, выступавшая в одиночном катании, первая в истории двукратная чемпионка мира среди юниоров Елена Радионова прокомментировала победу фигуристки Аделии Петросян на первом этапе Гран-при России в Уфе.

«Это было предсказуемо. Вообще, она классная девчонка, мне очень нравится. Мне кажется, она из тех, у кого есть перчинка внутри, которая подкупает зрителя, потому что она такая танцевальная, в одной программе она яркая, в другой воздушная. Она умеет перевоплощаться. У неё крутой прыжковый контент, понятно, что-то получилось, что-то нет, но видно, что она этими элементами владеет, видно, что она спокойно может выкатывать свою произвольную программу, поэтому не стоит сейчас расстраиваться. Я уверена, она сделает выводы и с каждым стартом будет набирать, потому что сейчас у неё достаточно хорошая форма, просто первый старт», — сказала Радионова в интервью YouTube-каналу Okko.