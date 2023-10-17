Радионова – о Савосине: с улыбочкой раз четверной, два, будто ему это ничего не стоит

Российская фигуристка и хореограф Елена Радионова, ставшая гостем пятого выпуска программы о фигурном катании «Прокат Show» на Okko Спорт, оценила выступление Романа Савосина на первом этапе Гран-при России в Уфе.

«Прорывом этого этапа Гран-при был Рома Савосин, который так неожиданно выиграл короткую программу, настолько уверенно и классно откатал. Его программы мне очень понравились, они ему идут. Я знаю, что у него был перерыв, но и произвольная с таким настроением была выкатана, несмотря на сложный контент, с таким драйвом! Молодец — жаль, что немного не хватило до первого места.

Рому очень давно знаю, мы вместе начинали кататься. Правда, у разных тренеров – я у Инны Германовны Гончаренко, а он у Алексея Четверухина. У него сейчас внутренний подъём, внутренняя энергия, которая, как мне кажется, видна каждому зрителю. Смотрю – он с улыбочкой раз четверной, два четверной, как будто ему это ничего не стоит. Классно. Главное, чтобы его хватило на весь сезон», — отметила Радионова в эфире шоу.