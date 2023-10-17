Александра Трусова: очень много раз падала с кантилевера, когда ставили «Кукушку»

Серебряный призёр Олимпийских игр – 2022 в женском одиночном катании, российская фигуристка Александра Трусова рассказала об элементах, которые умеет выполнять в другую сторону, и о падениях с кантилевера.

«На полу умею делать одинарный аксель. Это очень смешно и очень странно выглядит — но мы пробовали, играли, да, в солнышко. Это такая игра на полу, где каждый человек должен добавлять свой прыжок. Прыгать подряд. Кто поставил вторую ногу, тот проиграл. Мы там прыгали в другую сторону: одинарный аксель, тулуп, сальхов — двойные. На льду вообще не умею.

Очень много раз падала с кантилевера, когда ставили «Кукушку», потому что мы искали, какие сделать руки. Было много вариаций от хореографа, и некоторые были просто невозможными в том плане, что когда ты едешь и ловишь баланс, он убирал их куда-то в другую сторону — руки, голову — и я просто улетала на спину. Бывает, я просто переборщу с наклоном и могу упасть.

Ни разу не было такого, чтобы волосы помешали при выполнении кантилевера, даже если я их не завязала. Конечно, стараюсь убирать, чтобы не наехать», — сказала Трусова в интервью YouTube-каналу Okko.