«Королева квадов» мне нравится». Трусова рассказала о любимых прозвищах от болельщиков

Серебряный призёр Олимпийских игр – 2022 в женском одиночном катании, российская фигуристка Александра Трусова рассказала о любимых прозвищах.

«Конечно, прозвище «королева квадов» мне нравится. Болельщики спрашивают меня, какие прозвища мне нравятся, и используют только те, которые нравятся. Не было такого, что используют те, которые мне не нравятся.

Любимые прозвища — «русская ракета» и «королева квадов».

Что сказала бы прошлой себе? Может быть, [дала бы] какие-то советы, которые я поняла уже после того, как всё случилось.

Какую суперспособность хотела бы получить? Телепорт. Я вообще считаю, что очень много времени тратится на дорогу даже просто в Москве. А так можно было бы много чего успеть, если бы был телепорт. На Мальдивы в выходные, Дубай каждые выходные», — сказала Трусова в интервью YouTube-каналу Okko.