Александра Трусова: оставляю платья от старых программ, это же память

Серебряный призёр Олимпийских игр – 2022 в женском одиночном катании, российская фигуристка Александра Трусова призналась, что оставляет на память платья от старых программ, а также рассказала о своём типе личности.

«Оставляю платья от старых программ — это же память. Хранятся в доме, за городом. Может, в квартире всё-таки нет, а за городом — да.

Я интроверт или экстраверт? Не могу отнести себя ни к одному типу, ни к другому, потому что очень люблю общаться с людьми. То есть если выбирать между одиночеством или общением с какой-то компанией, я выберу компанию. Особенно если эти люди мне приятны, мне с ними хорошо, то я буду с ними общаться. Но не могу сказать, что мне со всеми легко разговаривать. Нет такого, что я прихожу в незнакомое место, где много людей, которых я не знаю, подойду и буду с ними общаться как с друзьями. Такого тоже нет. Я стесняюсь подойти. Только если кого-то знаю, могу подойти.

Очень часто [совершаю поступки] под напором эмоций. Понятно, что какие-то обдуманные есть, но очень много когда совершаю что-то на эмоциях. Жалею ли об эмоциональных порывах? Бывает, но нечасто», — сказала Трусова в интервью YouTube-каналу Okko.