Екатерина Боброва – о произвольной Андрея Мозалёва: мне трудно это четыре минуты смотреть

Спортивный комментатор Андрей Журанков и олимпийская чемпионка Екатерина Боброва в подкасте «Ход коньком» на «Чемпионате» раскритиковали задумку фигуриста Андрея Мозалёва, короткая и произвольная программы в новом сезоне объединены общим сюжетом и схожим костюмом.

Екатерина: Очень понравилась короткая программа Мозалёва, но не понравилась произвольная. Мне трудно четыре минуты это смотреть. На прокатах я искала смысл – что он из одной программы переходит в другую, этот костюм, но…

Андрей: А в произвольной эта связь не восстанавливается.

Екатерина: Да, не понимаешь это. Я хотела погрузиться в произвольную как в отдельную программу, не обращая внимания на костюм. И я поняла, что, может быть, ему сложно. Там же очень быстрый темп с самого начала. И у меня такое впечатление, что его это вначале загоняет, что он спешил, бежал за музыкой и не мог спокойно подготовиться к прыжку.

Андрей: Соглашусь. Было ощущение такое ещё на контрольных прокатах.