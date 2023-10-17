Мама Малинина: когда Илья впервые делал четверной аксель без удочки, мне было так страшно

Татьяна Малинина, мама и тренер, американского фигуриста Ильи Малинина рассказала, кому принадлежала идея исполнить аксель в 4,5 оборота.

Впервые Малинин выполнил четверной аксель на турнире U.S. International Classic в сентябре 2022 года.

«Да, это была идея Ильи. И мы поняли, что он сможет сделать четверной аксель. Еще когда он работал над тройным акселем, мы видели, что у него есть такие правильные ощущения, которые нужно испытывать, чтобы сделать больше, чем три с половиной оборота. И мы опирались на это, продолжали совершенствовать тройной аксель. Мы много работали. Муж сделал удочку, и они стали тренировать четверной аксель на удочке. В какой-то момент муж почувствовал, что Илья делает аксель сам, что он даже Илье не помогает.

Когда первый раз он делал этот прыжок без удочки, я даже не могла смотреть, мне было так страшно. И в первой попытке он почти прыжок сделал. Вдохновением для Ильи был Юдзуру Ханю. Когда он увидел, что Ханю пытается сделать четверной аксель, ему стало интересно, сможет ли он сделать этот прыжок. Каждый раз, когда Юдзуру делал попытку четверного акселя, Илья переживал за него, хотел, чтобы Юдзуру прыгнул его на Олимпиаде. Потом Илья также стал пытаться делать его.

Мы не ожидали, что он сможет сделать четверной аксель на соревнованиях Обычно после того, как выучил элемент, много времени проходит до тех пор, когда ты вставляешь его в программу и выполняешь его на соревнованиях. Для нас это было небольшим сюрпризом, с какой целеустремленностью он зашел на прыжок и сделал его. Илья хотел его сделать, показать всем, что он умеет его делать. Мы очень рады за него, за то, что он выполнил задачу, которую поставил перед собой», — приводит слова Малининой сайт МОК.