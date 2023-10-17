Мама Малинина — о планах сына: теперь в голове у Ильи пятерные прыжки

Татьяна Малинина, мама и тренер, американского фигуриста Ильи Малинина рассказала о дальнейших планах сына.

«Теперь у него в голове пятерные прыжки, мы пытаемся их делать на удочке, сальхов и тулуп. И скажу, что они выглядят так же, как выглядел четверной аксель, когда мы начинали. Есть шанс, что он может их сделать. Правда, на соревнованиях за их выполнение нет бонусов. Пока нет смысла стремиться делать их на соревнованиях. К тому же программа должна быть сбалансированной, фигурное катание это не только прыжки. Но это все-таки спорт. Нужно стремиться к тому, чтобы в фигурном катании развивать и артистизм, и сложные элементы. На мой взгляд, если это спорт, то здесь важно не только красиво кататься, но и владеть уникальными элементами.

Ему нравится хореография, выполнять ее. Просто у него сейчас в программе настолько сложные элементы и мало опыта, он не может пока все совместить. Он либо делает то, либо другое. К тому же четверной аксель отнимает очень много энергии и внимания. После его выполнения ощущение, что сделал половину программы. Когда Илья выполнил четверной аксель в программе, мы сказали, чтобы он больше его не делал. Тогда у него будут силы на хореографию, вращения, на все остальное. Но он сказал, что делает его для своих болельщиков. От других четверных он тоже не хочет отказываться, и в этом проблема. Он хочет показать, что он может все», — приводит слова Малининой сайт МОК.