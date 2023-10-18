Тарасова — о переходе Ягудина: «умоляю» не говорил, позвонил и сказал: «Хочу к вам»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова рассказала о переходе олимпийского чемпиона Алексея Ягудина к ней и работе со спортсменом.

«Умоляю» никто не говорил, он позвонил и сказал: «Хочу к вам». Потом в раздевалке у Тома Коллинза, у которого был большой тур по Соединённым Штатам, Кулик ему говорит: «Идёшь куда-нибудь?», он ему: «Да, иду». «К кому идёшь?», потому что всем понятно, что он куда-то уйдёт. Он говорит: «Я к Тарасовой иду». Кулик ему говорит: «Да ты что?», а он только что закончил. Он говорит: «Ты умрёшь у неё». А Лёша ему говорит: «Ну ты же не умер». На этом разговор у них закончился.

Он не злобный, Лёша, бесхитростный был со мной, поэтому мне было с ним очень легко. Всё, что я ни скажу, он делал. За режимом надо было следить. С ним очень было легко. Была задача, чтобы он прыгал четверной с тройным, мы эту задачу решили. Можно было прыгать два, но этого никто не делал. Он как-то преображался, слушал, что я говорила про руки, как-то вдруг стал дышать под музыку. Помню, вот я здесь стою, а он отсюда едет, и вдруг я вижу, как он раскрывается. Такого не было никогда. На руки смотрит, поворачивается, я думаю: «Матерь божья, получается!»

Он понял эту пластику, которой нужно пользоваться, и тогда ты занимаешь ей всю музыку. Это сразу меня настолько взбодрило, что я поняла, что мы выиграем, потому что этим не занимался никто. Он стал понимать, что он делает в программе. Основными были первые три элемента, остальное он просто щёлкал», — сказала Тарасова в интервью на YouTube-канале «Коммент.Шоу».