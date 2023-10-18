«Она очень сильная, мне кажется, на меня похожа». Тарасова — о Тутберидзе

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поделилась мнением о тренерском штабе Этери Тутберидзе.

«Они работают втроём. Это непростые люди, которые работают с ней, они тоже что-то умеют. Она очень сильная, мне кажется, на меня похожая. У неё есть то, что есть. Они делают вот так. Дальше они не ждут их, потому что их надо ждать два года: как там девочки поправятся, как они будут в это время тренироваться, как они будут худеть, как они потом будут прыгать и потом начать их опять накручивать. Этих двух лет они не ждут. Это просто факт. Они умеют вот это, это их плюс — другие этого не умеют. А обсуждают.

Думаю, что она будет развиваться дальше, потому что они не примитивные люди сами, они думают, как им развиваться дальше и как с другими девочками быть. И я думаю, что я доживу до того, как это увижу», — сказала Тарасова в интервью на YouTube-канале «Коммент.Шоу».