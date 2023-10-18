Татьяна Тарасова — о чемпионате России по фигурному катанию: нет соревнований лучше

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова стала гостем нового выпуска проекта «Коммент.Тренер» на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Во время интервью Татьяна Анатольевна предположила, как на российских фигуристах скажется отсутствие международных стартов.

«Может быть, они научатся работать долго. Работать дольше заставит. Потому что никто просто так не захочет уйти. Будут распределять свои силы. Чемпионат России проходит, знаю ли я лучше соревнования, чем чемпионат России? Нет, не знаю. Обожаю, просто обожаю! У нас такая борьба, нет лучше соревнований, чем чемпионат России. Все профессиональные – катальщики профессиональные, катальщики профессиональные, очень интересно. В миллиметрах расходятся», — сказала Татьяна Тарасова в эфире шоу.