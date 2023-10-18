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Татьяна Тарасова — об отце: он видел хоккей будущего

Татьяна Тарасова — об отце: он видел хоккей будущего
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Анатольевна Тарасова рассказала о своём отце, легендарном тренере Анатолии Владимировиче Тарасове в эфире проекта «Коммент.Тренер» с Леонидом Слуцким, выходящего на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

«Он видел хоккей будущего. Он смотрел за горизонт. Сейчас не видно, чтоб смотрели за горизонт в хоккее. Он же был великий. Мне кажется, все знали, кто такой Тарасов. Но никто хороших слов не сказал. И это было очень обидно, нам было до слёз. Всегда его старались ущемить, наказать за какие-то его неординарные поступки», — рассказала Татьяна Анатольевна в интервью.

Заслуженный тренер СССР Анатолий Владимирович Тарасов скончался в Москве 23 июня 1995 года на 77-м году жизни.

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