Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Татьяна Тарасова отреагировала на новость, что Туктамышева пропустит сезон-2023/2024

Татьяна Тарасова отреагировала на новость, что Туктамышева пропустит сезон-2023/2024
Комментарии

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала решение чемпионки мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании, серебряного призёра чемпионата мира – 2021 Елизаветы Туктамышевой пропустить соревнования в сезоне-2023/2024.

«Ей предложили, мне кажется, очень интересную работу. Она выбрала её. Лиза ничего не говорит, только что пропустит этот год. Думаю, что это правильное решение. Говорить о завершении карьеры мы не можем? Разве она сказала об этом? Елизавета этого не говорила», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Ранее стало известно, что 26-летняя российская фигуристка приняла решение пропустить турниры в новом сезоне и сосредоточиться на выступлениях в ледовых шоу.

Материалы по теме
Елизавета Туктамышева не будет участвовать в соревнованиях в сезоне-2023/2024
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android