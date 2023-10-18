Татьяна Тарасова отреагировала на новость, что Туктамышева пропустит сезон-2023/2024

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала решение чемпионки мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании, серебряного призёра чемпионата мира – 2021 Елизаветы Туктамышевой пропустить соревнования в сезоне-2023/2024.

«Ей предложили, мне кажется, очень интересную работу. Она выбрала её. Лиза ничего не говорит, только что пропустит этот год. Думаю, что это правильное решение. Говорить о завершении карьеры мы не можем? Разве она сказала об этом? Елизавета этого не говорила», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Ранее стало известно, что 26-летняя российская фигуристка приняла решение пропустить турниры в новом сезоне и сосредоточиться на выступлениях в ледовых шоу.