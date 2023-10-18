Тарасова: с японцами легко работать — у них нет слова «устали». Наши могут поныть

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова рассказала о работе с иностранными спортсменами. Тарасова подчеркнула, что иностранные фигуристы никогда не жаловались на усталость на тренировках.

«Я не боялась работать с иностранцами. Нахалка. Язык — это уже разное, но с переводчиком никогда не работала, разговаривала на английском. Асада со мной стала кататься эмоционально, для японцев это было удивительно. Они за этим её и отдавали. С ними легко работать, потому что они ничего не отвечают, у них нет слова «устали». Наши могут поныть, лицо сделать. А эти не могут устать. Это ты должна знать, устали или нет, так мне сказали, и я запомнила это на всю оставшуюся жизнь. Это правильный ответ», — сказала Тарасова в интервью на YouTube-канале «Коммент.Шоу».