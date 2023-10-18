Татьяна Тарасова: у всех есть свои ледовые дворцы, у меня одной нет

Татьяна Тарасова в интервью Леониду Слуцкому рассказала, как её встретили после возвращения из Солт-Лейк-Сити, где Алексей Ягудин выиграл золотую медаль Олимпийских игр в мужском одиночном катании.

«Когда я вернулась, никто не восхищался, не поздравлял, кажется, даже орденом не наградили. Никто не спросил у меня: «Тань, что ты хочешь, какой лёд тебе дать?» У всех есть свои дворцы. Обидно? Обидно. У меня одной нет. Я просила и спрашивала, но осталась вот так, у меня нет ничего. Если бы мне сказали: «Вот через полгода дадим тебе», то я бы сейчас тут не сидела, не давала интервью. Работала бы с ними (фигуристами. — Примечание «Чемпионата»). Сейчас это невозможно, я этим измучена и больше этого не хочу. Похожа ли эта история на моего папу? Да», — сказала Тарасова в интервью.

Тарасова и Слуцкий побеседовали в рамках проекта «Коммент.Тренер» на YouTube.