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Елизавета Туктамышева вернётся на соревнования после пропуска сезона?

Елизавета Туктамышева вернётся на соревнования после пропуска сезона?
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Сегодня, 18 октября, стало известно, что чемпионка мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании, серебряный призёр чемпионата мира – 2021 Елизавета Туктамышева приняла решение пропустить соревнования в сезоне-2023/2024.

26-летняя российская спортсменка решила не выступать на турнирах и сосредоточить своё внимание на выступлениях в ледовых шоу.

«Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: Туктамышева вернётся на соревнования после пропуска сезона?

Принять участие в опросе можно, перейдя по ссылке.

Напомним, Елизавета Туктамышева является воспитанницей тренера Алексея Мишина. В 2015 году фигуристка стала чемпионкой мира и Европы. На чемпионате России, который прошёл в текущем году в Красноярске, Туктамышева завоевала бронзу.

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