Траньков — о Туктамышевой: любой заслуживает права на перерыв, если считает это нужным

Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков высказался о пропуске сезона 26-летней российской фигуристкой Елизаветой Туктамышевой, которая принимала участие в контрольных прокатах национальной команды.

В минувшем сезоне Туктамышева стала бронзовым призёром чемпионата страны и финала Гран-при России. На чемпионате мира – 2021 Елизавета завоевала бронзовую медаль.

«Туктамышева приостановила свои выступления на соревнованиях. Но я уверен, что со своим талантом Лиза найдёт себя и в шоу, и в других проектах. Могу только пожелать успехов.

Любой заслуживает права на перерыв, если считает это нужным. Это не зависит от карьеры. Это право каждого — взять паузу и не кататься», — сказал Траньков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.