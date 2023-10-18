Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Траньков — о Туктамышевой: любой заслуживает права на перерыв, если считает это нужным

Траньков — о Туктамышевой: любой заслуживает права на перерыв, если считает это нужным
Аудио-версия:
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков высказался о пропуске сезона 26-летней российской фигуристкой Елизаветой Туктамышевой, которая принимала участие в контрольных прокатах национальной команды.

В минувшем сезоне Туктамышева стала бронзовым призёром чемпионата страны и финала Гран-при России. На чемпионате мира – 2021 Елизавета завоевала бронзовую медаль.

«Туктамышева приостановила свои выступления на соревнованиях. Но я уверен, что со своим талантом Лиза найдёт себя и в шоу, и в других проектах. Могу только пожелать успехов.

Любой заслуживает права на перерыв, если считает это нужным. Это не зависит от карьеры. Это право каждого — взять паузу и не кататься», — сказал Траньков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Материалы по теме
Пропуск сезона Туктамышевой — самый страшный приговор нашему фигурному катанию
Пропуск сезона Туктамышевой — самый страшный приговор нашему фигурному катанию
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android