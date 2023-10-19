РУСАДА усилило контроль за Туктамышевой с начала 2023 года
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) три раза протестировало чемпионку мира по фигурному катанию Елизавету Туктамышеву за девять месяцев 2023 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы РУСАДА.
С начала 2023 года РУСАДА протестировало фигуристку в январе, апреле и в период с августа по сентябрь. При этом чаще Туктамышеву проверяли только в 2017 году — четыре раза. В 2022 и 2021 годах спортсменка тестировалась Российским антидопинговым агентством по одному разу, в 2020 и 2018 году — два раза, в 2019 году у Туктамышевой также была всего одна проверка на допинг.
Всего с начала года РУСАДА проверило на допинг 63 фигуристов, самым тестируемым спортсменом стала Аделия Петросян, её проверяли четыре раза.
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